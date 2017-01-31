دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بعد التعثر في مبارياته الثلاث الماضية وخروجه من كأسي الرابطة الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي، يصطدم ليفربول الجريح بصاحب الصدارة، تشيلسي، في قمة مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب "انفيلد رود" في مدينة ليفربول الإنجليزية.

فبعد أن انتصر عليه في مباراة القسم الأول من الدوري بهدف نظيف، يسعى الفريق الأحمر إلى تعطيل المتصدر والاقتراب منه في جدول الترتيب العام، والذي يحتل تشيلسي صدارته بفارق ثماني نقاط عن الوصيف، أرسنال.

ويسعى ليفربول لمصالحة جماهيره الغاضبة من الهزائم الثلاث المتتالية التي تلقاها الفريق والتي أخرجته من بطولتي كأس الرابطة الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي على التوالي، وكلفته خسارة الوصافة في الدوري، ليتراجع للمركز الرابع، لذلك سيكون الفوز على "البلوز" هو أنسب طريقة لمصالحة الجماهير العاشقة للمارد الأحمر.

من جانبه، يطمح الفريق الأزرق وقطب العاصمة الإنجليزية، لندن، إلى توسيع الفارق مع أقرب منافسيه لـ11 نقطة، ليصبح قريبا جدا من التتويج بلقب البريميرليغ في الموسم الحالي، كما يسعى للحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به في الأسابيع الأخيرة من الدوري.

ويتألق أسود غرب لندن في هذا الموسم بعد الموسم الكارثي الذي قدموه العام الماضي، والذي لم ينجحوا فيه في التأهل إلى البطولات الاوروبية على أقل تقدير، وذلك تحت قيادة مدربهم المحنك الإيطالي أنطونيو كونتي.

توقيت المباراة:ة الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش