دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستضيف ملعب "فيسنتي كالديرون" في العاصمة الإسبانية، مدريد، مواجهة العمالقة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد أن أوقعتهما القرعة التي سحبت الأسبوع الماضي في مواجهة بعضهما في الدور المتقدم من البطولة.

ويسعى العملاق الكتالوني، برشلونة، إلى تحقيق نتيجة إيجابية على أرضية ملعب الأتلتيكو، وذلك بعد أن ودع أبناء كتالونيا مسابقة دوري أبطال أوروبا من هذا الملعب الموسم الماضي، إثر هزيمتهم بهدفين نظيفين في إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وسيشكل فوز برشلونة على أبناء العاصمة دفعة معنوية هامة للفريق الكتالوني، كما سيجعلهم قريبين من بلوغ المباراة النهائية للكأس، إذ ستقام مباراة الإياب على أرضهم.

بالمقابل، سيسعى أتلتيكو مدريد إلى الحفاظ على شباكه نظيفة في مباراة الذهاب، كي لا يعطي أفضلية التسجيل خارج الأرض لخصمه، كما سيحاول تحقيق فوز مريح ليضع قدمه في المباراة النهائية قبل مباراة الإياب.

وسيخوض الفريقان هذه المباراة بظروف مختلفة، إذ يمر برشلونة بفترة شك بعد التعادل أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية من الدوري، ليصبح على بعد أربع نقاط كاملة من المتصدر، ريال مدريد، مع تبقي مباراة مؤجلة للأخير، في حين يمر أتلتيكو بظروف صعبة في الجولتين الأخيرتين بعد تعادله امام أتلتيك بلباو وديبورتيفو ألافيس في الدوري، ليصبح المركز الرابع الذي يحتله مهددا من قبل ريال سوسيداد، الذي يتساوى معه بالنقاط.

وكانت آخر مرة حقق فيها برشلونة الفوز على أتلتيكو مدريد في "فيسنتي كالديرون" في سبتمبر/أيلول من عام 2015، في مباراة الدوري التي فاز فيها الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف وحيد.

أما مباراة الفريقين في الموسم الحالي من الدوري الإسباني فقد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في حين سيلتقي الناديان في فبراير/ شباط الجاري بمباراة الإياب في "الليغا".

توقيت المباراة: الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش