دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "فيسنتي كالديرون" في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، ليقطع شوطا كبيرا في مشوار الوصول إلى نهائي البطولة التي يجمل لقبها.

وتقدم العملاق الكتالوني أولا عند الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، عبر النجم الأوروغوياني لويس سواريز، قبل أن يضيف البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة عند الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، قلص النجم الفرنسي أنطوان غريزمان، الفارق لأتلتيكو مدريد، عند الدقيقة 59، لكن هدفه لم يكن كافيا ليتجنب فريقه الخسارة على أرضه وبين جماهيره، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد لصالح برشلونة.

وبهذا الفوز، قطع الفريق الكتالوني شوطا كبيرا نحو التأهل إلى المباراة النهائي، إذ يحتاج برشلونة إلى فوز أو تعادل أو حتى خسارة بهدف نظيف، في مباراة الإياب على أرضه وبين جماهيره.

يذكر أن هذا هو الفوز الأول لبرشلونة على أرضية ملعب "فيسنتي كالديرون" منذ عام 2015، ليشكل هذا الفوز دفعة معنوية كبرى للفريق الكتالوني.