القاهرة، مصر(CNN)-- أبدى حارس مرمى منتخب مصر، عصام الحضري، سعادته بمطالبة الجماهير بعودته للنادي الأهلي، ولكنه أكد أن هذا القرار بيد مجلس إدارة النادي الأهلي وليس بيده، بحسب ما قاله لـ CNN بالعربية.

وقال الحضري إنه لم يشعر بالقلق بعد ضياع ضربة الترجيح الأولى أمام بوركينا فاسو، وكان يشعر بأنه سيتصدى لأكثر من ضربة ترجيح من الفريق البوركيني، وأضاف الحضري، أن الجيل الحالي لديه ثقة كبيرة في نفسه، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتأهل المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم 2018.

وكان هذا نص الحوار معه:

كيف ترى المطالب التي خرجت مؤخرا بعودتك للأهلي ؟

الأهلي بيتي الأول الذي عشت فيه أكثر من 20 عاما، وقضيت داخله أجمل سنوات عمري ولو عدت للأهلي سأكون قد حققت كل شيء، إلا أن أمر عودتي للنادي الأهلي ليس بيدي، بل بيد قرار مجلس إدارة النادي، وأنا أحترمه مهما كان، ولا شك أني أتمنى العودة لبيتي مرة أخرى، في نفس الوقت أرى أني في الوقت الحالي مركز جدا مع المنتخب بعد أن تأهلنا لنهائي بطولة الأمم الأفريقية.

هل تتوقع أن يكون الأهلي يفكر في عودتك ؟

لا أعرف ، ولا أستطيع أن أتوقع ذلك.

ألم تشعر بالقلق بعد ضياع ضربة الترجيح الأولى لمصر في لقاء بوركينا فاسو ؟

لم ينتابني القلق، وكنت شبه متأكد من أني سأتصدى لأكثر من ضربة ترجيح، فبعد أن أعلن حكم اللقاء انتهاء المباراة واللجوء لضربات الترجيح شعرت بأننا سنفوز مثلما فعلنا في بطولة 2006، لا أعرف لماذا انتابني هذا الشعور.

هل رأيت الخوف في عيون اللاعبين بعد إهدار الضربة الأولى؟

اللاعبون في الجيل الحالي على مستوى جيد، ولديهم ثقة كبيرة في أنفسهم.

من اختار أن يسدد منتخب مصر ركلات الترجيح أولا ؟

اتفقت مع اللاعبين على ذلك، وكنت أريد أن نكون السباقين في التسديد حتى تكون لدينا الفرصة في التعويض لو أهدرنا كما حدث، وعندما أهدر عبد الله السعيد الضربة الأولى لم أشك في أننا سنعوض تأخرنا، وهو ما حدث بعد أن تصديت للركلة الرابعة من حارس بوركينا فاسو، فهو لاعب صغير وخبرته قليلة فأنا ألعب لمنتخب مصر قبل أن يولد.

كيف يتعامل كوبر مع اللاعبين ؟

كوبر مدرب محترم على المستوى الفني والشخصي، ويحترم الجميع ويعمل بشكل جاد مع الفريق، والوصول للنهائي جاء بسبب حب اللاعبين للبلد وحماسهم، وتكللت جهود الجميع وعلى رأسهم كوبر.

كيف تنظر لنهائي أفريقيا ؟

عندما نصل لنهائي البطولة لابد وأن نركز على الفوز باللقب، والفريق جاهز تماما بصرف النظر عن أي شيء آخر، سواء إصابات أو غيابات أو هوية الفريق الذي سنواجهه، فمنتخب مصر بمن حضر، ولدينا إصرار على العودة بالكأس الى مصر من أجل الجماهير الغفيرة التي تساند الفريق.

هل توقعت أن تلعب في البطولة الأفريقية ؟

لم أفكر في هذا الأمر ولم يكن لدي مشكلة في عدم بدء البطولة، الشناوي بدأ مباراة مالي ثم تعرض للإصابة ونزلت مكانه وكتب لي التوفيق من الله، هذا الأمر ينطبق على جميع اللاعبين المهم لدي الجميع هدف الفوز، والجيل الحالي جيد جدا وسيصنع الكثير لبلده وهو قادر على الوصول لنهائيات كأس العالم.