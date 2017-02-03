القاهرة، مصر(CNN) -- أغلق مجلس إدارة النادي الإهلي، برئاسة محمود طاهر، الباب أمام عودة حارس مرمى منتخب مصر وفريق وادي دجلة، عصام الحضري، للقلعة الحمراء من جديد، وأكد المتحدث الرسمي باسم النادي، لـCNN بالعربية، أن هذا الأمر غير مطروح من الأساس.

قال المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، ياسر أيوب إن "قضية عودة عصام الحضري للنادي الاهلي مرة أخرى لم تناقش داخل مجلس الإدارة، بل إن هذا الموضوع لن يفتح من الأساس، وكل ما قيل غير ذلك لا أساس له من الصحة".

وأضاف أيوب: "ما أثير حول ترحيب عضو مجلس إدارة النادي، محمد عبد الوهاب، بعودة الحضري للنادي من جديد غير صحيح، فوجهات النظر الشخصية تخص أصحابها فقط رغم أن كل ما نشر على لسان عضو مجلس الإدارة لم يحدث".

وتابع المتحدث باسم الأهلي: "عودة الحضري لم تطرح على الجهاز الفني بقيادة المدير الفني للفريق، حسام البدري، ولا حتى على مستوى جهاز الكرة بالنادي وبالتالي فالحديث عن دراسة وتفكير النادي الأهلي في عودة الحضري غير صحيح".

يذكر أن عددا من الجماهير المصرية طالب بعودة الحضري للنادي الأهلي من جديد واعتزاله داخل النادي الذي شهد بدايته، بعد المستوى الملفت للنظر الذي قدمه الحارس مع منتحب مصر في بطولة الأمم الأفريقية بالغابون والذي ساهم في تأهل الفراعنة للنهائي.

وكان الحضري قال، في حوار مع CNN بالعربية، إنه يتمنى العودته لبيته الأول، إلا أن الأمر ليس بيده، بل بيد مجلس إدارة النادي.