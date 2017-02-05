القاهرة، مصر(CNN)-- يأمل لاعب خط وسط منتخب مصر، عبد الله السعيد، حصول منتخب بلاده على لقب بطولة الأمم الأفريقية، التي سيسدل الستار عليها، الأحد، بمواجهة المنتخب الكاميروني، خاصة وأنها أول بطولة للجيل الحالي، بحسب ما قاله لـ CNN بالعربية.

وكان هذا نص الحوار معه:

كيف ترى لقاء الكاميرون ؟

أعلم أن الجماهير تنتظر عودتنا بالكأس، كما أعلم أن الناس في مصر متشوقه للفوز، وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الإنتصار، والمباراة ستكون صعبة للغاية لأن الوصول للنهائي ليس سهلا، ولن نفرط في اللقب، فبطولة أفريقيا هى أول بطولة للجيل الحالي، وأتمنى أن يكون الكأس من نصيبنا.

لكن البعض يخشى سرعة فريق الكاميرون ؟

كوبر تحدث كثيرا مع اللاعبين عن نقاط قوة وضعف الكاميرون، ولا يجب أن نصل للنهائي ونخسر، فالفريق كله يضع المكسب أمام عينه، وكل ما نحتاجه هو التوفيق ودعوات الناس.

هل ما زلت تشعر بالإرهاق؟

أديت التدريب الأخير بشكل جيد، وأشعر أن حالتي تحسنت كثيرا من الإرهاق الذي عانيت منه في الأيام الماضية، ففي لقاء بوركينا فاسو كنت مرهقا جدا لدرجة أني لم أكن قادرا على الجري، وأتمنى ألا نصل لوقت إضافي في لقاء الكاميرون.

ماذا عن حالة محمد النني؟

النني تدرب مع الفريق وظهر بشكل جيد، ووجوده في الملعب أمام الكاميرون سيحل جزءا من مشكلة الغيابات العديدة في الفريق.

هل سيؤثر غياب المهاجمين على الفريق أمام الكاميرون؟

كوبر لم يتحدث معنا عن هذا الأمر، وسيعلن عن التشكيل قبل المباراة مباشرة، ولكن أعتقد أن هذا الأمر لن يؤثر على المنتخب.

لماذا تراجع مستوى الفريق في مباراة بوركينا فاسو؟

أغلب لاعبي الفريق تعرضوا لحالة إرهاق شديد بسبب توالي المباريات، كما أن الملعب الذي لعبنا عليه أول أربع مباريات كان سيئا جدا، كما أننا لعبنا وقتا إضافيا في لقاء بوركينا فاسو، وهو ما أثر على الجميع، ولكن الأيام التي حصلنا فيها على بعض الراحة كانت جيدة قبل اللقاء النهائي.

الإرهاق كان سبب ضياع ركلة الترجيح الأولى أمام بوركينا فاسو؟

نعم، فقد سددت الكرة بهدوء كعادتي وبطريقة جيدة ولكنها كانت ضعيفة ولو كانت قوية قليلا ما لحق بها حارس المرمى، فقد وصلنا إلى وقت إضافي وكنت متعبا وهذا الأمر أثر على الجميع.

هل شعرت بالخوف بعد ضياع الركلة ؟

كنت قلقا ولست خائفا، والحمد لله أن الحضري نجح في صد ركلتي ترجيح وعوض الركلة الضائعة مني.