دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي الفراعنة بأسود الكاميرون في نهائي كأس أمم أفريقيا 2017 في الغابون، في مباراة سيطمح فيها الفراعنة إلى تحقيق لقبهم الأفريقي الثامن في وقت ستسعى فيه الكاميرون لتحقيق لقبها الخامس على مستوى القارة السمراء والاقتراب من الرقم القياسي الذي يحمله المنتخب المصري، تابعوا تغطيتنا المباشرة لليلة الختام في العرس الأفريقية الـ31.

الدقيقة 65: دخول رمضان صبحي بديلا لتريزيغيه من جانب مصر

الدقيقة 64: الكاميرون تضغط على مصر

الدقيقة 57: هدف التعادل للكاميرون عبر البديل نكولو

الدقيقة 57: ركلة ركنية للمنتخب الكاميروني

الدقيقة 56: خطأ لمصر بعد مراوغة مميزة من محمد صلاح

الدقيقة 51: الدفاع المصري ينقذ الموقف

الدقيقة 51: ركلة ركنية للكاميرون

الدقيقة 50: خطأ للكاميرون بعد تدخل من المصري تريزيغيه

الدقيقة 48: تسديدة من عبد الله السعيد تذهب إلى خارج الملعب

الدقيقة 45: خطأ لمصر بعد تدخل على طارق حامد

تبديل للكاميرون بدخول بوبكار مكان تامبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر بهدف نظيف

الدقيقة 44: تسديدة غير دقيقة من الكاميروني سياني تعلو المرمى المصري

الدقيقة 37: خطأ للكاميرون بعد لمسة يد من النني

الدقيقة 36: كرة رأسية للكاميرون تمر بسلام بجانب المرمى المصري

الدقيقة 35: أول ركنية في المباراة للكاميرون

الدقيقة 33: تسديدة من باسوغوغ تعلو المرمى المصري

الدقيقة 32: خطأ لمصلحة المنتخب المصري

الدقيقة 31: خروج تيكو من جانب الكاميرون ودخول نيكولاس نكولو

الدقيقة 29: أداء مميز من قبل المنتخب المصري

الدقيقة 21: جوووول لمصر عبر محمد النني

الدقيقة 19: خطأ لمصلحة محمد صلاح

الدقيقة 16: خطأ لمصلحة الكاميرون على طارق حامد

الدقيقة 13: تسديدة من الكاميروني باسوغوغ تعلو العارضة المصرية

الدقيقة 8: خطأ لمصلحة المصري عبد الله السعيد

الدقيقة 7: خطأ للكاميرون بعد تدخل من علي جبر

الدقيقة 6: تسدية من الكاميروني سياني تنتهي بين يدي الحضري

الدقيقة 3: خطأ لمصلحة الكاميرون

الدقيقة 1: تسديدة خطرة جدا من عبد الله السعيد ينقذها الحارس الكاميروني

بداية المباراة

تشكيلة منتخب مصر

عصام الحضري-أحمد المحمدي-أحمد حجازي-علي جبر-أحمد فتحي- طارق حامد-محمد النني-تريزيغيه-عبد الله السعيد-محمد صلاح

تشكيلة منتخب الكاميرون:

أوندوا- تيكو- نغاديو -أوينغو -موكادجو -سياني -دجوم- نديب تامبي-فاي- زوا- باسوغوغ

وصول المنتخب المصري إلى أرضية الملعب بعد أن واجه ازدحام مروري في الطريق

وصول المنتخب الكاميروني إلى أرضية ملعب الصداقة في ليبرفيل واللاعبون يرقصون