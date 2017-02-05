كيف كان مشوار الفراعنة نحو حلم نهائي أمم أفريقيا؟
كيف كان مشوار الفراعنة نحو حلم نهائي أفريقيا؟
رياضةآخر تحديث منذ14 دقيقة.
1:11
يضرب الفراعنة موعدا مع الكاميرون للمرة الثالثة في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا وإليكم كيف كانت رحلة المنتخب المصري في البطولة.
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