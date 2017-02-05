كيف كان مشوار الفراعنة نحو حلم نهائي أمم أفريقيا؟

كيف كان مشوار الفراعنة نحو حلم نهائي أفريقيا؟

رياضة
آخر تحديث منذ14 دقيقة.
الكرة المصريةمصرالمنتخب المصريكرة القدمكأس أفريقيا 2017
1:11

يضرب الفراعنة موعدا مع الكاميرون للمرة الثالثة في نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا وإليكم كيف كانت رحلة المنتخب المصري في البطولة.

الكرة المصريةمصرالمنتخب المصريكرة القدمكأس أفريقيا 2017الكاميرونعصام الحضري