دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – واست الأندية العاليمة وعلى رأسها ناديا روما الإيطالي وأرسنال الإنجليزي، لاعبي المنتخب المصري الذين ينشطون فيها بعد خسارة الفراعنة لكأس أمم أفريقيا 2017 أمام الكاميرون الأحد، بعد أن كانوا قريبين من التتويج باللقب الأفريقي الثامن في تاريخهم.

وكتب نادي روما الإيطالي، لنجم هجومه محمد صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر "حظ أوفر لمحمد صلاح في كأس أمم أفريقيا، لقد جعلت مصر ونادي روما فخورين بك طيلة البطولة، ننتظر عودتك بفارغ الصبر"، حسب تعبير نادي الذئاب.

من جانبه غرد نادي أرسنال الإنجليزي، للاعب وسطه محمد النني قائلا باللغة العربية "لا بأس يا محمد النني، نحن فخورون بمجهوداتك"، وأضاف النادي باللغة الإنجليزية " لم تكن البطولة لمحمد ولمصر"، حسب تعبير نادي المدافع.

وكتب النادي اللندني أيضا في تغريدة أخرى "محمد النني هو أول لاعب من أرسنال يسجل هدفا في نهائي كأس أمم أفريقيا، لكن ذلك لم يكن كافيا لفوز مصر".

أما نادي ستوك سيتي الإنجليزي فكان قد وجه رسالة دعم عبر مدربه، مارك هيوز، للاعبه رمضن صبحي، قبل مباراة الكاميرون وقال فيها "أنا مارك هيوز من ستوك سيتي، أتمنى حظا موفقا لرمضان صبحي ولمصر في مواجهة الاحد، وأ{جو أن يقدم رمضان أداء جيدا"، حيب تعبيره.

أما النادي الاتحاد السعودي الذي يلعب له محمود كهربا، والذي غاب عن مباراة الكاميرون بسبب الإيقاف فغرد على تويتر أيضا قائلا "حظ أوفر لنجمنا محمود كهربا وللمنتخب المصري الشقيق بعد خسارة نهائي كأس أمم أفريقيا 2017"، حسب تعبير نادي النمور.

يذكر ان الفراعنة كانوا قد خسروا المباراة النهائية للبطولة أمام الكاميرون في الأوقات القاتلة، بعد أن قتدموا بهدف محمد النني في الشوط الأول، لكن الكاميرون عادت وسجلت هدفين وحققت اللقب الخامس في تاريخها.