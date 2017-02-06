القاهرة ، مصر(CNN)-- أبدى حارس مرمى وقائد منتخب مصر، عصام الحضري، حزنه الشديد على خسارة لقب كأس أمم أفريقيا بعد الخسارة أمام منتخب الكاميرون بهدفين لهدف في اللقاء النهائي، وأكد أنه لم يشعر بفرحة حصوله على لقب أفضل حارس مرمى في أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه، بحسب ما قاله لـ CNN.

وقال الحضري :" بكيت عقب انتهاء المباراة حزنا على الجماهير المصرية التي كانت تنتظر اللقب الأفريقي، وكنت أتمنى مع اللاعبين أن نعود بالكأس الأفريقية لإسعاد الشعب المصري، ولكنها كرة القدم القاسية ".

أضاف السد العالي " لم أشعر بالفرحة بحصولي على لقب أحسن حارس مرمى في أفريقيا للمرة الرابعة في تاريخي، لأن الفريق خسر اللقب الأفريقي، ولم أنظر يوما للقب شخصي ، وكنت أتمنى أن أخسر لقبي مقابل الفوز بالبطولة".

تابع حارس مرمى منتخب مصر "عانينا خلال البطولة من الإرهاق الشديد الذي لحق باللاعبين، وظهر واضحا في مباراة الكاميرون، وقد بذلنا كل ما في وسعنا من أجل إسعاد الشعب المصري الذي كنا نعلم مدى حاجته للفرحة، ولكنها مشيئة الله"، حسب تعبيره.

ودخل عصام الحضري، في نوبة بكاء شديدة عقب الخسارة أمام الكاميرون بهدفين لهدف، في نهائي بطولة الأمم الأفريقية، وحصل على لقب أفضل حارس مرمى في أفريقيا.