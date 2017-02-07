دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلتقي العملاق الكتالوني، برشلونة، بنظيره أتلتيكو مدريد، في مباراة إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، على أرضية ملعب "كامب نو" في مباراة، يسعى من خلالها الفريقان إلى العبور لنهائي البطولة التي يحمل لقبها برشلونة.

وتغلب أبناء كتالونيا على أبناء العاصمة الإسبانية، مدريد، في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف وحيد، إذ سجل النجم الأرجنتيني لوينيل ميسي، وزميله الاوروغوياني لويس سواريز هدفي برشلونة، في حين سجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدف الأتلتيكو الوحيد في اللقاء.

وسيخوض الفريق الكتالوني مباراة الإياب بفرص أكبر من خصمه للوصول إلى المباراة النهائية، إذ يحتاج إلى تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة، كما يستطيع التأهل بحال خسارته بهدف نظيف.

بالمقابل، فإن الأتلتيكو فرط بمباراة الذهاب على أرضه، ليصعب على نفسه المهمة في "كامب نو"، إذ يحتاج للفوز بفارق أكثر من هدف أو بفارق هدف مع تسجيل ثلاثة أهداف أو أكثر.

وسيلعب برشلونة مدججا بنجومه الكثر، وذلك مع عودة الثلاثي الإسباني، سيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا وجيرارد بيكيه، من الإصابة، بالإضافة إلى مثلث "MSN" والذي يضم ميسي وسواريز ونيمار جونيور.

من جانبه، سيعتمد أتلتيكو مدريد على انطلاقات غريزمان ولمسات المهاجم الإسباني فيرناندو توريس الأخيرة، لإنهاء الهجمات أمام المرمى الكتالوني، بعد أن أضاع فريق "الروخي بلانكوس" العديد من الفرص الخطرة في مباراة الذهاب.

توقيت المباراة: الساعة 20:00 بتوقيت غرينيتش