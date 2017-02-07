حوار أجراه مصطفى زادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد نائب رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم ومدير المنتخبات السورية، محمد فادي الدباس، أن قائد المنتخب السوري السابق ونجم نادي الكويت الكويتي، فراس الخطيب، سيكون ضمن قائمة المنتخب السوري في مباراة أوزباكستان ضمن مباريات المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، كما أشار إلى أن الاتحاد السوري لن يقبل بأن يلعب لاعب نادي أهلي جدة، عمر السومة لمنتخب آخر غير المنتخب السوري، وذلك في تصريحات خص بها CNN.

وجاء الحوار معه كالتالي:

ماذا تخبرنا عن تحضيرات المنتخب للمرحلة القادمة من تصفيات كأس العالم 2019؟

كما تعلم، جميع لاعبينا المحترفين والمحليين ينشطون في بطولات الدوري المختلفة حاليا، وستكون هناك فترة توقف في 13 مارس/آذار، سنحاول استغلالها بإجراء مباراة ودية مع تايلاند أو سنغافورة، تحضيرا لمواجهة أوزبكستان في 23 من نفس الشهر في ملعبنا بماليزيا.

ما هي أهدافكم في خلال الفترة المقبلة في الاستحقاقات التي يخوضها المنتخب السوري؟

لقد كان هدفنا الأول هو التأهل إلى بطولة أمم آسيا في الإمارات، ونجحنا في تحقيق ذلك، الآن أصبح الهدف هو إسعاد الجماهير السورية، فاللاعبون تحلوا بالعزيمة اللازمة في مرحلة الذهاب من تصفيات كأس العالم وحصد المنتخب خمس نقاطن كنا نطمح إلى أن نحقق عدد نقاط أكبر لكن الظروف لم تساعدنا، ونحن نتمنى أن نبلغ كأس العالم.

بعد أن أكد رئيس الاتحاد حرمانه من اللعب مع المنتخب السوري، وبعد الأخبار التي تم تدوالها مؤخرا عن محاولات تجنيسه من قبل الاتحاد السعودي، ما هي وضعية اللاعب عمر السومة حاليا؟

لقد ودجنا له الدعوة أكثر من أربع أو خمس مرات للالتحاق بالمنتخب ورفض تمثيل المنتخب، حتى أننا تلقينا اعتذارا رسميا من ناديه أخبرنا ان اللاعب يرفض اللعب للمنتخب السوري لأسباب خاصة، لذلك أعتقد ان قضية اللاعب النتهت.

أما بشأن منحه الجنسية السعودية، فنحن لم نتلق شيئا بهذا الشأن، وهناك قوانين وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم يجب أن تتبع، وأولها أنه يحق للمنتخب السوري رفض او قبول تمثيل اللاعب لمنتخب آخر، لكن القبول ان يأتي أبدا من جانب الاتحاد السوري بالتأكيد.

هل تمت تسوية وضع قائد المنتخب السابق فراس الخطيب ليمثل سوريا في حال تم استدعاؤه؟

فراس الخطيب جاهز لخوض مباراة أوزبكستان، وهو سيكون ضمن القائمة المستدعاة للمباراة بعد أن طلب المدرب أيمن الحكيم توجيه الدعوة له لتمثيل المنتخب في المباراة القادمة.

لماذا يتم استدعاء اللاعب جهاد الحسين رغم أنه قد أعلن اعتزاله دوليا عام 2011؟

لا يوجد أي تواصل بيننا وبين اللاعب، فأنا تواصلت مع فراس الخطيب فقط، الحسين كان قد اعلن اعتزاله اللعب دوليا ونحن نتمنى له التوفيق.

هل قمتم بالتواصل مع اللاعبين المحترفين في اوروبا مثل غابي جلو وإياز عثمان وجورج مقدسي لتمثيل المنتخب؟

نعم، أرسلنا لهم رسائل عبر البردي الإلكتروني لتمثيل المنتخب السوري، أو التواصل معنا من أجل استصدار بطاقات شخصية لهم والتخاطب مع الاتحادات التي تتبع لها الأندية التي ينشطون فيها، لكن لحد الآن لن يمثل أحدهم المنتخب في مباراة أوزبكستان.

ما هي أسباب قلة المباريات الودية التحضيرية للمنتخب رغم أنه يخوض استحقاقا هاما؟

كما تعلم، نحن نمتلك عددا من اللاعبين المحترفين الذين يلعبون في دوريات في الدول المجاورة، وأنديتهم لا تسمح لهم بالالتحاق بالمنتخب إلى قبل 72 ساعة من المباراة الرسمية، لذلك سيكون من الصعب خوض مباريات ودية خصوصا أن الفترة التي تسبق مبارياتنا الرسمية لا تصادف في أيام الفيفا.

هل سيواصل المنتخب خوض مبارياته في ماليزيا نتيجة للحظر المفروض على الملاعب السورية؟

نعم سنخوض مبارياتنا القادمة في التصفيات بماليزيا، وذلك وفقا لما قرره الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي للعبة.

ما هي الفائدة من خوض مباراة ودية في شهر يونيو/حزيران مع المنتخب الياباني؟

سيستفيد المنتخب منها في المباراة الثالثة له في التصفيات، إذ ستلعب المباراة الودية أمام المنتخب الياباني في السابع من يونيو/حزيران القادم خلال أيام الفيفا، في وقت سنخوض فيه مواجهة في التصفيات ضد الصين في الـ13 من نفس الشهر، لذلك ستكون الفائدة كبيرة من هذا اللقاء.