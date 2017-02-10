تغطية مباشرة.. مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

تغطية مباشرة لكأس السوبر بين الأهلي والزمالك

رياضة
آخر تحديث منذ11 دقيقة.
الأهلي المصريالزمالك المصريمصررياضة
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تابعوا تغطيتنا المباشرة... لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي الأهلي بنظيره الزمالك في مباراة السوبر المصري على أرضية ملعب الشيخ محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، تابعوا تغطيتنا المباشرة لهذه المواجهة التاريخية.

الأهلي المصريالزمالك المصريمصررياضة
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