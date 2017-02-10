دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلتقي الأهلي بنظيره الزمالك في مباراة السوبر المصري على أرضية ملعب الشيخ محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، تابعوا تغطيتنا المباشرة لهذه المواجهة التاريخية.