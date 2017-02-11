دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يواجه برشلونة نظيره ديبورتيفو ألافيس، في مباراة ستتكرر في نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد أن وصل الفريقان للمباراة النهائية، في وقت سيحل فيه ريال مدريد ضيفا على أوساسونا في مدينة "بامبلونا"، ضمن مباريات الجولة 22 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

فعلى أرضية ملعب "مينديزوروزا" في مدينة "فيتوريا غاستيز" بإقليم الباسك، سيسعى العملاق الكتالوني للانتقام من هزيمته أمام ألافيس في مباراة الذهاب على أرضية ملعب "كامب نو" بهدفين مقابل هدف وحيد، وتوجيه رسالة قوية للفريق الباسكي مفادها أن نهائي كأس الملك سينتهي بتفوق كتالوني.

بالمقابل، يطمح ألافيس المنتشي بإقصاء سيلتا فيغو وبلوغ المباراة النهائية لكأس الملك، لتحقيق المفاجأة والفوز على برشلونة مجددا، بعد الفوز التاريخي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، ليثبت أنه لن يكون خصما سهلا في المباراة النهائية للكأس.

من جانبه، سيحل ريال مدريد ضيفا ثقيلا على أوساسونا في ملعب "آل سادار"، إذ يطمح الفريق الملكي إلى متابعة سلسلة تفوقه على خصمه، فلم ينجح أوساسونا في الفوز على الريال منذ عام 2011 حين تفوق عليه بهدف خافيير كامونياس على أرضية نفس الملعب الذي سيشهد مباراة السبت.

على الطرف الآخر، سيحاول فريق مدينة "بامبلونا" الشمالية، تحقيق المفاجأة بعرقلة مسيرة الفريق الملكي، وتحقيق الفوز عليه أو التعادل معه على أقل تقدير، في هذه المباراة التي تشكل حدثا هاما بالنسبة لجماهير الفريق الاحمر في المدينة.

أما على مستوى الترتيب العام، فسينتزع برشلونة الصدارة في هذه الجولة بحال فوزه على ألافيس وتعادل او خسارة الريال أمام أوساسونا، مع تبقي مباراتين مؤجلتين للفريق الملكي أمام سيلتا فيغو على ملعب "بلايدوس" ومع فالنسيا على أرضية ملعب "ميستايا".

بالمقابل، فيقبع اوساسونا في المركز الأخير في الدوري ويصارع شبح الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بعد أن حقق عشر نقاط من من 21 مباراة خاضها في الموسم، في حين يحتل ألافيس المركز 12 في الدوري بتحقيقه 27 نقطة من 21 مباراة.