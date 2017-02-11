دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح برشلونة ضيفه ديورتيفو ألافيس بسداسية نظيفة، لينتقم من هزيمته في مباراة الذهاب على أرضية ملعب "كامب نو"، ويتصدر الدوري الإسباني، مؤقتا، قبل مباراة ريال مدريد وأوساسونا التي ستلعب في وقت لاحق السبت.

فعلى أرضية ملعب "مينديزوروزا" في إقليم الباسك، تقدم الفريق الكتالوني عند الدقيقة 36، عبر النجم الاوروغوياني لويس سواريز، قبل أن يضيف زميله البازيلي نيمار دا سليفا الهدف الثاني لبرشلونة بعدها بثلاث دقائق، وينتهي الشوط الاول بهدفين نظيفين للضيوف.

وفي الشوط الثاني، استسلم اصحاب الأرض للهجوم الكتالوني، وتلقوا الهدف الثالث عبر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عند الدقيقة 58، قبل أن يسجل لاعب ألافيس الإسباني أليكسيس روانو، هدفا في مرمى فريقه، ليكون الرابع لبرشلونة، عند الدقيقة 62.

ولم يكتف أبناء كتالونيا بالرباعية، بل أرادوا رد اعتبارهم بنتيجة كبيرةة وهو ما تحقق لهم حين سجلوا الهدف الخامس، عبر اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش، عند الدقيقة 64، قبل أن يختتم سواريز مهرجان أهداف برشلونة بالهدف السادس بعدها بدقيقتين.

وبهذا الفوز الكاسح، تصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد، مع تبقي ثلاث مباريات للريال، إذ سيلاقي أوساسونا في وقت لاحق السبت، قبل أن يواجه سيلتا فيغو وفالنساي في مباراتين مؤجلتين، فوصل برشلونة لنقطته رقم 48 مقابل 46 نقطة لأبناء مدريد.

يذكر أن سواريز تصدر قائمة الهدافين برصيد 18 هدفا، متفوقا على ميسي بهدف وحيد، وعن البرتغالي كريستيانو رونالدو بخمسة أهداف.