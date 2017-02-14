دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئة من قبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو، على الاداء الذي قدمه المنتخب المصري في بطولة أمم أفريقيا 2017 والتي احتلت فيها مصر المركز الثاني، كما تمنى إنفانتنو تأهل مصر إلى نهائيات كأس العالم 2018، وذلك وفقا لما نشره الاتحاد المصري على موقعه الرسمي.

وجاء في الرسالة التي أرسلها إنفانتنو إلى رئيس الاتحاد المصري، هاني أبو ريدة، "تهانينا على بلوغ المنتخب المصري للمباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 في الغابون".

وأضاف رئيس الفيفا "لقد كانت المباراة النهائية ضد المنتخب الكاميروني في العاصمة، لبيرفيل، مليئة بالحماس، ولم تحسم إلا بهدف في الدقائق الأخيرة".

وتمنى إنفانتنو في نهاية رسالته التوفيق للمنتخب المصري في الاستحقاقات القادمة وعلى رأسها تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، كما وجه التهنئة لمدرب المنتخب، الأرجنتيني هيكتور كوبر، على ما حققه في كأس أمم افريقيا.

يذكر ان المنتخب المصري كان قد حقق المركز الأول أفريقيا وعربيا بعد احتلاله المركز 23 على مستوى العالم في التصنيف الجديد للاتحاد الدولي لكرة القدم.