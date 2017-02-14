دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شارك النجم السوري لنادي الأهلي السعودي، عمر السومة، أغنية "يا طير سلملي ع سوريا"، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، الأمر الذي نال استحسان متابعيه السوريين، الذين حيوه وعبروا عن حنينهم لبلادهم، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ الأخبار التي تداولها الإعلام عن رغبة السومة بحمل الجنسية السعودية وتمثيل المنتخب السعودي.

وشارك السومة متابعيه بفيديو الأغنية التي وضعت على مشهد النهاية من المسلسل السوري الذي عرض في رمضان من عام 2015، "بانتظار الياسمين".

نال ما فعله مهاجم نادي الأهلي استحسان الجماهير السورية التي تتابع صفحته إذ حياه أحدهم قائلا "أصيل يا عكيد"، في حين كتب له الآخر "بما أنك تحب سوريا، عد للمنتخب لأنه بحاجتك، كما فعل فراس الخطيب".

وتبرز أهمية ما فعله السومة بالنسبة للجماهير السورية، التي تعتبر هذا الفيديو بمثابة تأكيد من قبل اللاعب على أنه سيبقى سوري الجنسية ولن يحمل الجنسية السعودية أو يمثل الأخضر في الاستحقاقات القادمة.

وكانت وسائل إعلام عدة قد تداولت أخبارا في الآونة الأخيرة، اشارت إلى أن "أبو خطاب" طلب الحصول على الجنسية السعودية من أجل تمثيل المنتخب السعودي.

يذكر أن السومة كان قد رفض تمثيل المنتخب السوري لأسباب خاصة، وفقا لما قاله مدير المنتخبات السورية، فادي الدباس، لشبكتنا في وقت سابق.