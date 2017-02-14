أمريكا تعتذر لألمانيا بعد غناء النشيد النازي في بطولة للتنس

أمريكا تعتذر بعد غناء نشيد نازي بمباراة للتنس

رياضة
آخر تحديث منذ 3 ساعات و18 دقيقة.
أمريكاالنازيةكرة التنسألمانيا
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قدم الاتحاد الامريكي لكرة المضرب اعتذارا بعد إلقاء النشيد الألماني الذي كان يستخدم في عهد النازية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذر الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب من نظيره الألماني، في بيان رسمي، بعد غناء النشيد الألماني الذي كان يغنى في عهد النازية بدلا من النشيد الجديد، وذلك في مباراة لكأس "FED" للسيدات، الأمر الذي خلف عددا من ردود الفعل من قبل اللاعبات الألمانيات والجماهير الألمانية.

 

أمريكاالنازيةكرة التنسألمانيا