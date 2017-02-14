دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذر الاتحاد الأمريكي لكرة المضرب من نظيره الألماني، في بيان رسمي، بعد غناء النشيد الألماني الذي كان يغنى في عهد النازية بدلا من النشيد الجديد، وذلك في مباراة لكأس "FED" للسيدات، الأمر الذي خلف عددا من ردود الفعل من قبل اللاعبات الألمانيات والجماهير الألمانية.
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