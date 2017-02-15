دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في إحدى أبرز القمم الأوروبية، يستضيف بايرن ميونخ الألماني نظيره أرسنال الإنجليزي، في مواجهة تتكرر للمرة الرابعة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وذلك على أرضية ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.

وسيسعى أصحاب الأرض إلى إثبات علو كعبهم على أرسنال، إذ نجحوا في إخراجه من هذا الدور خلال ثلاث مناسبات سابقة، في أعوام 2005 و2013 و2014، في حين اكتسحوه العام الماضي في دور المجموعات بخمسة اهداف مقابل هدف وحيد، في آخر مواجهة جمعت الفريقين.

بالمقابل، سيطمح أبناء العاصمة البريطانية لندن إلى كسر عقدة دور الـ16 والتي خرجوا منها في آخر ست نسخ من دوري أبطال أوروبا، عبر تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تقربهم من حسم التأهل لربع النهائي في مباراة الإياب، التي ستقام على أرضية ملعب "الإمارات".

وسيفتقد الفريق البافاري لجهود مدافعه الألماني جيروم بواتينغ وجناحه الفرنسي فرانك ريبيري بسبب الإصابة، في حين ستبقى مشاركة نجم الوسط الإسباني تشابي ألونسو موضع شكوك.

بالمقابل، سيغيب عن أرسنال كل من لاعب وسطه الإسباني سانتي كازورلا والويلزي أرون رامسي، بداعي الإصابة، في وقت سيشارك فيه الحارس الكولومبي ديفيد اوسبينا في حراسة المرمى بدلا من الحارس التشيكي بيتر تشيك.

أما على مستوى الأداء في الآونة الأخيرة، حقق البايرن خمسة انتصارات في آخر ست مباريات خاضها، في وقت خسر أرسنال مباراتين وفاز في أربع مواجهات من آخر ست مبرايات خاضها.

ولم ينجح أرسنال في تحقيق الفوز على أرضية "أليانز أرينا" منذ عام 2013، حين فاز على الفريق البافاري بهدفين نظيفين سحلهما الفرنسيان أوليفييه جيرو ولوران كوسيلني.

من جانبه، فقد فاز البايرن في آخر 15 مباراة لعبها على أرضه في دوري أبطال أوروبا، محققا رقما قياسيا جديدا في هذه البطولة.