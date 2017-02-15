دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستضيف الفريق الملكي، ريال مدريد، نظيره الإيطالي نابولي، صاحب القاعدة الجماهيرية الكبيرة في جنوب إيطاليا، والنادي الذي سيتسلح بمساندة الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا، في مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، مدريد، ضمن مباريات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

يسعى ريال مدريد للعبور إلى الدور ربع النهائي للمرة الثامنة على التوالي في دوري أبطال اوروبا، حين يستضيف أبناء الجنوب، في ليلة الأربعاء، إذ سيطمح الفريق الملكي إلى تجاوز عقبة نابولي من مباراة الذهاب، عبر تحقيق نتيجة كبيرة، تساعده في مباراة الإياب.

بالمقابل، لا يريد نابولي أن يكون لقمة سائغة للفريق الملكي، إذ سيتسلح الإيطاليون بالروح التي يشتهرون بها، وبمساندة نجمهم الاسبق، مارادونا، الذي سيدعمهم من مدرجات البرنابيو، ليعوضوا الفروق الفنية التي يتميز بها ريال مدريد.

نقاط فنية

وسيحاول الفريق الإيطالي استغلال نقاط ضعف الريال،مثل الجهة اليمنى دفاعيا، وهي التي تعتبر الخاصرة الرخوة للفريق الملكي، بحضور اللاعب البرازيلي، دانيلو، الذي يقدم مستوى سيئا مع الريال في المباريات الأخيرة.

من جانبه، سيعتمد أبناء مدريد على قوتهم الهجومية الضاربة، بقيادة نجمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيسعى لدك حصون نابولي بأكبر عدد من الأهداف.

حالة الفريقين قبل المباراة

ويشتهر أبناء الجنوب الإيطالي بحماسهم الشديد وروحهم العالية، كما انهم يقدمون مستويات مميزة في الآونة الأخيرة، إذ لم يخسروا في آخر 18 لقاء خاضوه في جميع البطولات.

بالمقابل، لم يتلق الفريق الملكي سوى خسارة واحدة على أرضه في آخر 33 مباراة لعبها على أرضية البرنابيو، وفاز في 28 مواجهة منها في جميع البطولات.

الغيابات

ويغيب اللاعب الويلزي غاريث بيل عن ريال مدريد في هذه المباراة، في وقت سيخوض الفريق الإيطالي هذه المباراة مكتمل الصفوف، الامر الذي يبشر جماهير نابولي بان فريقهم سيكون ندا قويا للريال.

عن مارادونا

وعن حضور مارادونا للمباراة، أكد المدرب الفرنسي لرريال، زين الدين زيدان، أنه يحترمه ويعشقه لكنه لا يخشاه بقدر ما يخشى اللاعبين في أرضية الملعب، كما أكد لاعب الوسط الكرواتي للفريق الملكي لوكا مودريتش أنه سعيد بوجود مارادونا وسعادته أكبر لأنه لن يلعب.