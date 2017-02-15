دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اكتسح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفه برشلونة الإسباني بأربعة أهداف نظيفة، في أكبر هزيمة للفريق الكتالوني منذ هزيمته أمام بايرن ميونخ عام 2013 في دوري أبطال أوروبا، ليصبح عبور الفريق الباريسي شبه مؤكد إلى الدور ربع النهائي للبطولة الأغلى على مستوى أندية القارة الأوروبية، في وقت حقق فيه بنفيكا البرتغالي فوزا هاما على بروسيا دورتموند الألماني بهدف نظيف في مباراة دور الـ16 الأخرى.

فعلى أرضية ملعب "حديقة الأمراء"، الذي شهد ليلة تاريخية، سيطر أصحاب الأرض على الكرة منذ الدقيقة الأولى وهددوا مرمى برشلونة في أكثر من مرة، ما أسفر عن تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 17 عبر النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، من ركلة حرة مباشرة مميزة.

ولم تمض سوى دقائق قليلة حتى كان الفريق الباريسي قريبا من تسجيل الهدف الثاني، لكن ذلك لم يحدث حتى الدقيقة 40، حين سجل اللاعب الألماني الموهوب جوليان دراكسلر الهدف الثاني لأمراء باريس، لينتهي الشوط الأول بهدفين باريسيين وخيبة لبرشلونة.

وفي الشوط الثاني، فشل المدرب الإسباني، لويس إنريكي، في معالجة أخطائه وأخطاء فريقه، ليتلقى برشلونة الهدف الثالث عند الدقيقة 56 عبر دي ماريا بطريقة مميزة، قبل أن يختتم النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهرجان أهداف سان جيرمان بالهدف الرابع عند الدقيقة 71، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة لباريس سان جيرمان.

وبهذا الفوز التاريخي، حقق الفريق الباريسي أكبر نتيجة في تاريخه على حساب برشلونة، وأصبح وصوله للدور ربع النهائي شبه مؤكد، إذ يحتاج برشلونة لتسجيل خمسة أهداف دون قبول أي هدف في مباراة الإياب على أرضية ملعب "كامب نو".

وفي مباراة أخرى أقيمت في العاصمة البرتغالية، لشبونة، تفوق بنفيكا البرتغالي على بروسيا دورتموند الألماني، بهدف نظيف، سجله اللاعب اليوناني كوستاس ميتروغلو، عند الدقيقة 48 من عمر المباراة، لتكتمل مفاجآت ليلة الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا