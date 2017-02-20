دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجح الاهلي الإماراتي في تحقيق الفوز على استقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما في مدينة دبي الإماراتية، في حين خسر مواطنه الجزيرة أمام لخويا القطري بثلاثية نظيفة، ضمن مباريات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

فعلى أرضية ملعب "الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم"، تقدم الأهلي اولا عبر المجترف السنغالي ماخيتي ديوب، عند الدقيقة 46، قبل أن يتعادل الفريق الإيراني عبر أوميد براهيمي، عند الدقيقة 74.

ولم يرض أصحاب الأرض بالتعادل مع استقلال طهران، بل سجلوا هدف الفوز عبر ديوب نفسه في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بثنائية مقابل هدف وحيد لصالح الفريق الإماراتي.

وفي مباراة أخرى أقيمت في العاصمة القطرية، الدوحة، خيب الممثل الآخر للإمارات، الجزيرة، آمال جماهيره، بعد أن خسر بثلاثة أهداف نظيفة أمام لخويا القطري.

إذ تقدم لخويا عند الدقيقة 11 عبر المهاجم المغربي يوسف العربي، قبل أن يسجل التونسي يوسف المساكني الهدف الثاني للفريق القطري، عند الدقيقة 80، ويضيف العربي الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

من جانبه، حقق فريق التعاون السعودي، التابع لمدينة القصيم، فوزا هاما على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي، بهدف نظيف، سجله طلال العبسي عند الدقيقة 68، ليحقق أول فوز في تاريخه بدوري أبطال آسيا.

وبهذه النتائج، تصدر الأهلي الإماراتي فرق المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن التعاون، في وقت تذيل فيه الجزية ترتيب المجموعة الثانية، وتصدر لخويا فرق هذه المجموعة.