دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعادل الهلال السعودي مع فريق بيروزي الإيراني بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في العاصمة العمانية، مسقط، كما تعادل العين الإماراتي مع ضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني بنفس النتيجة، وفاز الريان القطري على الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

فعلى أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس، تقدم بيروزي على الهلال أولا عند الدقيقة 68 عبر اللاعب محسن مسلمان، ومع اقتراب نهاية المباراة ظهر النجم البرازيلي كارلوس إدواردو وسجل هدف التعادل للزعيم السعودي عند الدقيقة 82، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.

أما المباراة التي جمعت الزعيم الإماراتي، العين، بذوب آهن الإيراني، تقدم الإيرانيون أولا عند الدقيقة 57، عبر اللاعب الهندوراسي جيري بينغستون، لكن العين عاد وسجل التعادل عبر مدافعه إسماعيل أحمد عند الدقيقة 76، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل كذلك.

وفي القمة العربية الخليجية التي جمعت الريان القطري بالوحدة الإماراتي، فتقدم الريان أولا عبر الأوروغوياني غونزالو فييرا، عند الدقيقة 13، لكن أصحاب السعادة عادوا وعادلوا النتيجة عبر الكوري الجنوبي تشانغ وو ريم عند الدقيقة 35، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، شهدت المباراة تنافسا قويا على هدف الفوز، وكان الريان أقرب إلى تلك الغاية، حين سجل هدف الفوز عبر الباراغوياني فيكتور كاسيرس، عند الدقيقة 62، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفني مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتائج، تصدر العين وذوب آهن ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتا، قبل مواجهة الأهلي السعودي وبونيودكور الأوزبكي والتي تقام في وقت لاحق الثلاثاء، في حين اعتلى الريان قمة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط وتقاسم الهلال وبيروزي المركز الثاني، في وقت تذيل فيه الوحدة فرق هذه المجموعة.