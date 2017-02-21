دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يواجه الزعيم السعودي، نادي الهلال، فريق "بيرسيوليس" أو "بيروزي" الإيراني، على أرضية ملعب مجمع "السلطان قابوس" في العاصمة العمانية، مسقط، في وقت سيستضيف فيه الزعيم الإماراتي، نادي العين، فريق "ذوب آهن أصفهان" الإيراني على أرضية ملعب الشيخ هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، وذلك ضمن دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

إذ في المبارة الأولى التي ستجمع الفريقين العريقين الهلال وبيروزي، سيسعى الفريق السعودي إلى تحقيق فوز هام على متصدر الدوري الإيراني، مستغلا الأداء القوي الذي يقدمه في الموسم الحالي، إذ لم يخسر في الدوري منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما جعله يتصدر الترتيب العام بفارق ست نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه، النصر.

بالمقابل، سيحاول الفريق الإيراني تحقيق الفوز على الهلال، إذ ستعتبر هذه المباراة على أرضه، رغم أنها تقام على أرض محايدة، في الوقت الذي يقدم فيه فريق بيروزي مستويات مميزة هذا الموسم في الدوري الإيراني ما جعله يتصدر بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيه.

سيعتمد الزعيم السعودي على قوته الهجومية الضاربة بقيادة نواف العابد والأرجنتيني ليو بوناتيني والوافد الجديد السوري عمر خريبين، بالإضافة إلى البرازيلي المتألق كارلوس إدواردو، وسجل الهلال 46 هدفاً هذا الموسم في 19 مباراة لعبها في الدوري، ما جعله يمتلك أقوى خط هجوم في البطولة.

من جانبه، يراهن بيروزي على دفاعه القوي، إذ لم يتلق سوى تسعة أهداف في 22 مباراة لعبها في الدوري، ليكون أقوى خط دفاع في إيران خلال الموسم الحالي، كما سيعتمد على أسلحته الهجومية بقيادة اللاعب الدولي مهدي طارمي ومحترفه الهندوراسي جيري بينغستون.

أما المباراة الثانية، التي ستجمع الزعيم الإماراتي بفريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، فستشهد منافسة قوية بين وصيف النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، العين، وصاحب المركز الرابع في الدوري الإيراني خلال الموسم الحالي.

سيسعى "البنفسجي" إلى تكرار سيناريو الموسم الماضي، حين هزم الفريق الإيراني بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب خلال دور الـ16 من النسخة الماضية للبطولة، إذ كان قد فاز على فريق أصفهان بهدفين نظيفين على أرضية ملعب هزاع بن زايد في العين.

بالمقابل، سيطمح الفريق الإيراني للانتقام من الزعيم الإماراتي، إذ سيحاول هزيمته على أرضه وبين جماهيره في مهمة تبدو صعبة نسبياً على الإيرانيين.

وفي مباراتين أخرتين، ستجمع القمة العربية الخالصة بين الريان القطري والوحدة الإماراتي على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية، الدوحة، في حين سيواجه الأهلي السعودي فريق بونيودكور الأوزبكي على أرضية الجوهرة المشعة في مدينة جدة السعودية.

يذكر أن المجموعة الثالثة تضم العين وذوب آهن أصفهان والأهلي السعودي، في حين تضم المجموعة الرابعة الهلال وبيروزي والوحدة والريان.