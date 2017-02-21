القاهرة، مصر(CNN) – يصل النجم الارجنتيني ولاعب نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، إلى العاصمة المصرية، القاهرة، الثلاثاء، في زيارة ترويجية للسياحة العلاجية في مصر.

وقال رئيس الشركة المنظمة لزيارة ميسي، تامر وجيه لـ CNN "ميسي سيصل الى القاهرة بعد ظهر الثلاثاء، وسيتم استقباله في حفل ومؤتمر صحفي كبير بفندق مينا هاوس وسط أهرامات الجيزة".

وأضاف وجيه "أثناء فعاليات الاحتفال سيفتح باب التبرعات لصالح علاج مرضى "فيروس سي"، كما سيتبرع النجم الأرجنتيني بثلاثة قمصان لصالح مشروع العلاج، وسيتم بيع الواحد بـ 500 ألف جنيه، وتم بالفعل بيع القمصان جميعها"، حسب تعبيره.

وتابع وجيه حديثه قائلا "سيمتد حفل استقبال ميسي لساعة واحدة، وسيقام تحت سفح الأهرامات لإرسال رسالة أمنية وترويجية للسياحة في مصر إلى جميع دول العالم، خاصة أن ميسي لديه أكثر من مليار مشارك على تويتر، وسيتم نشر صورة نجم برشلونة لمحبيه للتعرف على مصر".

وختتم تامر وجيه تصريحاته قائلا "حملة علاج فيروس سي يشارك فيها النجم البرازيلي داني الفيس، والنجم المصري أحمد حسام ميدو كذلك"، حسب تعبيره.

وكانت قد تاجلت زيارة ميسي للقاهرة، للمرة الثانية عقب خسارة فريق برشلونة برباعىة نظيفة أمام فريق باريس سان جيرمان، في بطولة دوري أبطال أوروبا، ما دفع إدارة النادي الكتالوني الى إلغاء كل الارتباطات الشخصية لجميع اللاعبين بمن فيهم ميسي، مما أجل الزيارة التي كان من المقرر أن تحدث الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن تأجلت المرة الأولى بسبب حادث كنيسة البطرسية.