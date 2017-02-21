دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رحب المصريون على موقع "توتير" على طريقتهم الخاصة وطرافتهم المعهودة، بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي وصل إلى مصر الثلاثاء لدعم السياحة العلاجية ضمن حملة لدعم المصابين بفايروس سي.

وقال أحد المغردين على تويتر "نورت مصر يا أبو المساميس"، مرفقا تغريدته بصورة للنجم الأرجنتيني قرب إهرامات الجيزة في مصر، في وقت نشر مغرد آخر صورة لميسي بلباس المنتخب المصري، على سبيل الدعابة.

وعبر شخص آخر عن حسرته بسبب عدم قدرته على رؤية البرغوث الذي لا يبعد عنه كثيرا إذ قال "يعني انا قاعد في فيصل (منطقة في القاهرة) وميسي جنبي في الهرم ومش هعرف أشوفه"، مرفقا تغريدته بصورة طفل حزين.

من جانبهم، عبر مغردون آخرون عن فرحتهم بزيارة أفضل لاعب في العالم لخمس مرات إلى مصر معبرين عن فخرهم الشديد ببلادهم التي استقطبت هذا النجم إليها.

وتداول نشطاء على تويتر صورة تجمع ميسي بعدد من الأطفال قرب الهرم في منطقة الجيزة التي تقع في العاصمة المصرية القاهرة، بالإضافة إلى عدد من الأشخاص وهم يحملون الورود.