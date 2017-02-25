دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد قائد المنتخب العراقي ولاعب نادي الزوراء، علاء عبد الزهرة، أن هزيمة منتخب بلاده أمام السعودية قلبت موازين التصفيات في المجموعة الثانية مشيرا إلى أن الحظ العاثر كان هو السبب في تلك الهزيمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الفريق لا زال يملك فرصة للتأهل إلى المونديال خلال المباريات الخمس المتبقة له في المجمعوة، وذلك في تصريحات أدلى بها للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال عبد الزهرة "كل شيء كان ليتغير، لو حققنا شيئا في المباراتين اللتين لعبناهما خارج قواعدنا أمام السعودية واليابان، فهذان المنتخبان يتصدران المجموعة"، حسب تعبيره.

وأضاف قائد أسود الرافدين "خسارتنا أمام السعودية غيرت الكثير من الأمور في التصفيات لم نكن نتوقع أن تنقلب المباراة كما حدث، الأمر الذي أثر علينا في المباريات اللاحقة".

وعن باقي المباريات قال مهاجم نادي الزوراء "لم تجر الأمور كما خططنا لها منذ البداية، فرغم أننا قدمنا مستويات جيدة باستثناء مباراتنا أمام الإمارات، لم يحالفنا الحظ في معظم المباريات، وخصوصا أمام السعودية واليابان، إذ تلقينا اهدافا في الدقائق الأخيرة".

من جانب آخر، آمن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما بحظوظ منتخب بلاده بالوصول إلى المونديال خلال المباريات الخمس المتبقية، مؤكدا أن بلوغ كأس العالم سيحدث في حال الفوز على المنافسين المباشرين لأسود الرافدين في المجموعة.

يذكر أن المنتخب العراقي حصد ثلاث نقاط فقط من الجولة الأولى للتصفيات والتي خاض فيها خمس مباريات، فاز في واحدة منها على تايلاند وخسر اللقاءات الأربع الاخرى، ضمن مباريات المحموعة الثانية والتي تضم السعودية واليابان والإمارات وأستراليا وتايلاند.