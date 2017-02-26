القاهرة، مصر(CNN)-- تغيب لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، محمد أبوتريكة، الأحد، عن تشييع والده الذي توفي، قبل ساعات، بسبب مخاوف من تعرضه للاعتقال بعد عودته إلى مصر وفقا لما قاله مصدر من عائلة أبوتريكة لـCNN بالعربية.

وأضاف المصدر: "محمد لن يحضر جنازة وعزاء والده وهو موجود حاليا في قطر". وتابع المصدر بالقول إن أبوتريكة "لن يشارك في مراسم العزاء، فعودته قد تعرضه لمشاكل هو في غنى عنها"، مشيرا إلى أن العزاء سيقام، الاثنين، بمسقط رأسه في قرية ناهيا بمحافظة الجيزة.

وأوضح مصدر آخر مقرب من العائلة أن أبوتريكة قد يتمكن من الدخول إلى مصر دون اعتقاله ولكن قد يواجه الاعتقال خلال وجوده في مصر أو يتم منعه من السفر.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، كانت قد وضعت أبوتريكة، ضمن قائمة ضمت 1502 اسما متهمين بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن قررت النيابة العامة تجميد أمواله والتحفظ عليها بالبنوك، ما ترتب عليه وضعه على قوائم الترقب والوصول في مصر.