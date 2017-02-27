دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يلاقي استقلال طهران الإيراني نظيره التعاون السعودين في صراع كروي سعودي إيراني متجدد على أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس بن سعيد في العاصمة العمانية، مسقط، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا، والتي افتتحها الأهلي الإماراتي بخسارة أمام مضيفه لوكوموتيف طشقند الأوزبكي.

فبعد ان فاز "سكري القصيم" في مباراته الآسيوية الاولى عبر تاريخه، على لوكوموتيف طشقند، خلال الجولة الأولى، يسعى التعاون إلى تحقيق الفوز الثاني والانفراد بصدارة المجموعة الأولى مستغلا خسارة "فرسان دبي".

من جانبه، خسر الاستقلال مباراته الأولى أمام الأهلي الإماراتي في مباراته الأولى التي أقيمت على أرضية ملعب راشد بن سعيد في مدينة دبي الإماراتية، لذلك سيسعى إلى تحقيق فوزه الاول في المجموعة ومصالحة جماهيره الغاضبة.

وستعتبر هذه المباراة على أرضية ملعب الفريق الإيراني، إذ تقام مباريات الفرق السعودية والإيرانية على الأراضي العمانية، وفقا للقرار الصادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب النزاعات السياسية بين البلدين.

وكان الأهلي الإماراتي قد افتتح مباريات الجولة الثانية، بمواجهة الفريق الاوزبكي، وخسر أمامه بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب "لوكوموتيف" في العاصمة، طشقند.

يذكر أن المباريات الأخرى التي ستلعب الإثنينن ستجمع بين لخويا القطري والفتح السعودي في السعودية، في حين سيستضيف الجزيرة الإماراتي نظيره استقلال خوزستان الإيراني.