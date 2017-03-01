دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الإعلامي السوري فيصل القاسم فيديو لهدف مواطنه، ونجم فريق الأهلي السعودي، عمر السومة، في مرمى فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني، وقال في تغريدته التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" إن السومة "أحرق المرمى الإيراني"، مستعينا بمؤثرات مرئية تظهر احتراق مرمى الفريق الإيراني بعد هدف اللاعب السوري.

وكتب القاسم في أعلى الفيديو: "شاهد هدف اللاعب السوري عمر السومة في منتخب (فريق) الأهلي السعودي وهو يحرق المرمى الإيراني"، حسب تعبيره.

وأشار الإعلامي السوري المعارض إلى أن اسم عمر، "يحرق اللاعبين الإيرانيين"، إذ كتب "عمر فخامة الاسم وحدها تحرق اللاعبين الإيرانيين".

وكان السومة قد رفض تمثيل المنتخب السوري لكرة القدم لـ"أسباب شخصية" لم يعلنها، وفقا لما قاله مدير المنتخبات السورية، فادي الدباس، في حوار أجراه مع CNN، سابقا.

يذكر أن القاسم، الذي ينتمي لمدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية، معروف بمعارضته لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك منذ اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011.