دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعلن المدرب الإسباني لويس إنريكي رحيله عن نادي برشلونة عند نهاية الموسم الجاري، وذلك عقب نهاية مباراة فريقه أمام سبورتينغ خيخون، والتي انتصر فيها الفريق الكتالوني بسداسية مقابل هدف وحيد.

وأعلن إنريكي خلال المؤتمر الصحفي الذي اعقب مباراة برشلونة وخيخون أنه لن يجدد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك قبل أسبوع واحد من مباراة الفريق الكتالوني أمام باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب الإسباني "أود أن أخبر الجميع أنني لن أبقى مدربا لبرشلونة خلال الموسم المقبل، إنه قرار صعب لكنني فكرت فيه كثيرا"، حسب تعبيره.

وأضاف إنريكي "أنا أحتاج للراحة، هذا هو السبب الأساسي الذي سيجعلني أغادر الفريق"، وذلك بعد أن تعرض لضغوطات كبيرة إثر النتائج المخيبة التي حققها الفريق الكتالوني خلال الأسابيع الأخيرة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

وتعرض المدرب البالغ من العمر 46 عاما، لانتقادات حادة بعد الهزيمة التاريخية التي تلقاها برشلونة من باريس سان جييرمان بأربعة أهداف نظيفة في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.