ستايل

مصر تعيد افتتاح أكبر متحف للفن الإسلامي بالعالم

مصر تعيد افتتاح أكبر متحف للفن الإسلامي

ستايل
آخر تحديث منذ ساعة و41 دقيقة.
مصرمتاحففنونآثارتحف آثرية
1:07

أعادت مصر افتتاح أكبر متحف للفن الإسلامي في العالم، والذي كان مغلقاً لإجراء أعمال الترميم، بعد انفجار سيارة مفخخة أمام مديرية أمن القاهرة عام 2014.

الانفجار تسبب بتدمير واجهته الأمامية وإلحاق الأضرار ببعض التحف الأثرية. واستقبل المتحف المصريين والسياح مجاناً في يوم الافتتاح، في الذكرى الثالثة للانفجار وبحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ويضم المتحف العديد من القطع الخزفية والفخارية والعملات المعدنية والأسلحة. وكان قد افتتح للمرة الأولى بمكانه الحالي في ديسمبر/كانون الأول عام 190.

مصرمتاحففنونآثارتحف آثريةالقاهرةلايف ستايل