الانفجار تسبب بتدمير واجهته الأمامية وإلحاق الأضرار ببعض التحف الأثرية. واستقبل المتحف المصريين والسياح مجاناً في يوم الافتتاح، في الذكرى الثالثة للانفجار وبحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
ويضم المتحف العديد من القطع الخزفية والفخارية والعملات المعدنية والأسلحة. وكان قد افتتح للمرة الأولى بمكانه الحالي في ديسمبر/كانون الأول عام 190.
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