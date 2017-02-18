روما، إيطاليا(CNN)--أنقذ علماء آثار منحوتتان كانتا قد تعرضتا للتخريب من قبل تنظيم داعش خلال سيطرته على مدينة تدمر أول مرة.
ستايل
شاهد كيف انقذت كنوز تاريخية من تدمر بعد أن دمرها داعش
انقاذ كنوز تاريخية من تدمر بعد أن دمرها داعش
ستايل
آخر تحديث منذ21 دقيقة.
1:02
بعد تحرير المدينة نقلت المنحوتات الى إيطاليا لإعادة إصلاحها على أيدي خبراء
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