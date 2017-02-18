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شاهد كيف انقذت كنوز تاريخية من تدمر بعد أن دمرها داعش

انقاذ كنوز تاريخية من تدمر بعد أن دمرها داعش

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آخر تحديث منذ21 دقيقة.
سورياتدمرايطالياروماآثار
1:02

بعد تحرير المدينة نقلت المنحوتات الى إيطاليا لإعادة إصلاحها على أيدي خبراء

روما، إيطاليا(CNN)--أنقذ علماء آثار منحوتتان كانتا قد تعرضتا للتخريب من قبل تنظيم داعش خلال سيطرته على مدينة تدمر أول مرة.

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