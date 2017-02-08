نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ليست فيراري أو لامبورغيني أو حتى بوغاتي، بل هي سيارة تسلا ويمكنها الانطلاق من صفر إلى 60 ميلاً بالساعة (96 كيلومتر بالساعة) بشكل أسرع من كل السيارات المعروفة بقدرتها الرياضية العالية.