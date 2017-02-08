نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ليست فيراري أو لامبورغيني أو حتى بوغاتي، بل هي سيارة تسلا ويمكنها الانطلاق من صفر إلى 60 ميلاً بالساعة (96 كيلومتر بالساعة) بشكل أسرع من كل السيارات المعروفة بقدرتها الرياضية العالية.
لن تصدقوا أن هذه السيارة هي الأسرع بالعالم
لن تصدقوا أن هذه السيارة هي الأسرع بالعالم
تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 08 فبراير/شباط 2017; 04:14 (GMT +0400).
0:44
هذه السيارة الأسرع بالانطلاق من صفر إلى 60 ميلاً بالساعة
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.