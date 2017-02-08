لن تصدقوا أن هذه السيارة هي الأسرع بالعالم

لن تصدقوا أن هذه السيارة هي الأسرع بالعالم

تكنولوجيا
آخر تحديث الأربعاء, 08 فبراير/شباط 2017; 04:14 (GMT +0400).
تقنية وتكنولوجياسياراتسيارات رياضة
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هذه السيارة الأسرع بالانطلاق من صفر إلى 60 ميلاً بالساعة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ليست فيراري أو لامبورغيني أو حتى بوغاتي، بل هي سيارة تسلا ويمكنها الانطلاق من صفر إلى 60 ميلاً بالساعة (96 كيلومتر بالساعة) بشكل أسرع من كل السيارات المعروفة بقدرتها الرياضية العالية.

تقنية وتكنولوجياسياراتسيارات رياضة