نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يتخذ موقع "Pinterest" خطوات لدمج العالم الحقيقي بعملية تجميع القصاصات الافتراضية أو ما يُعرف بـ"Virtual Scrapbooking".

موقع "Pinterest" هو منصة شعبية لحفظ الروابط التي تريد العودة إليها في وقت لاحق، وتتعد أهدافه، سواءً كان ذلك للتخطيط لحفلات الزفاف أو جمع، ويُمكّنك الموقع من القيام بذلك عبر "تعليق" أو "Pinning" صور على "لوحات" أو "Boards" مختلفة، فلتفكر في الأمر كأن "Pinterest" هو البديل الافتراضي للوحات الخشبية التي تُعلقها على الحائط لتثبت عليها قصاصات أو قوائم تهمك بالدبابيس.

أعلنت الشركة، الأربعاء، التي هي إحدى شركات التكنولوجيا الناشئة التي تخطت قيمتها 11 مليار دولار، عن ميزة جديدة تُدعى "عدسة"، تُمكّن الناس من التقاط صورة لغرض ما موجود على في تطبيق "Pinterest". ثم يقترح التطبيق أشياءً أخرى يعتقد أنها ذات الصلة.

فكر بتطبيق "Shazam"، الذي يسمح لك بالتعرف على أغنية ما عبر "استماع" التطبيق لمقطع منها أو لحن مماثل لها. ما تقوم به "عدسة" "Pinterest" يشبه ذلك. عبر عرض المنتجات المقترحة، تعتقد "Pinterest" أن ذلك سيُسهّل على الناس التصرف، سواءً كان ذلك شراء المنتج أو طهي وجبة طعام.

وفي تدوينة على الانترنت، وصف المؤسس المشارك ورئيس المنتج، إيفان شارب، التطبيق بأنه سيساعد في حل مشكلة قديمة: "في بعض الأحيان كنت تجد شيئاً في العالم يبدو مثيراً للاهتمام، ولكن عندما تحاول البحث عنه على الإنترنت في وقت لاحق، تفشل في وصف الغرض بالكلمات." يرى شارب أن هذه "التكنولوجيا الجديدة قادرة على رؤية العالم بذات الطريقة التي تراه بها."

وتأتي هذه الميزة الجديدة بعد عام واحد من إعلان موقع "Pinterest" أداتها للبحث البصري، وهي وسيلة للمستخدمين لتكبير بعض الأشياء المحددة في صورة ما، ومشاهدة أشياء أخرى مماثلة لها على الموقع.

وقال موقع "Pinterest" إن التكنولوجيا يمكنها التعرف على أكثر من مليار غرض، يشمل في بعض الحالات ماركات محددة.

وبالإضافة إلى تطبيق هذه الميزة على نطاق أوسع، تقترح "عدسة" "Pinterest" أيضا الطرق التي يكمن للمستخدم استخدام الأشياء المعروضة على الموقع. فعلى سبيل المثال، يمكنك تصوير مادة غذائية ويقترح عليك التطبيق صفات لطبخها، أو التقاط صورة لحذاء ما، ويقترح التطبيق الملابس التي يمكنك ارتداؤها معه.