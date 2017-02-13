كيف ينظر بيل غيتس إلى المستقبل
كيف ينظر بيل غيتس إلى المستقبل
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ ساعتين و14 دقيقة.
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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يوضح بيل غيتس نظرته للمستقبل وكيف أن فكرة التعاون العلمي بشكل عام والتفاهم بين الدول سيتغلب على أي هزات.
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