سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أتفهم شعورك: شحن بطاريتك منخفض، ولكن عليك أن تنشر بعض التغريدات على تويتر. ترى منفذ USB في مكان عام، فتصل به جهازك وتشعر بالراحة اللذيذة عندما ترى أن هاتفك يُشحن.

يُمكن لهذه الراحة أن تُدمر من قبل مهاجم غير مرئي يجمع معلوماتك بينما تصل هاتفك بمنفذ تعرّض للاختراق.

إذ يقول درو بايك، من شركة "Authentic8" الأمنية: "عن طريق توصيل هاتفك إلى مقبس كهربائي أو شاحن (تعرض للاختراق)، يُصبح هاتفك وجميع بياناتك الخاصة عُرضة للخطر." شركة "Authentic8" هي صانعة "سيلو"، متصفح آمن يسمح لك باستخدام الإنترنت بشكل يُخفي هويتك.

توجد محطات الشحن العامة ونقاط الاتصال بشبكات "WiFi" في أماكن مثل المطارات والطائرات ومراكز المؤتمرات والحدائق العامة، لكي يستطيع الناس الوصول إلى هواتفهم وبياناتهم. ولكن توصيل هاتفك إلى منفذ غير معروف له مخاطره.

السلك الذي تستخدمه لشحن هاتفك يمكنه أيضاً إرسال البيانات من هاتفك إلى أجهزة أخرى. على سبيل المثال، عندما تقوم بتوصيل الآيفون الخاص بك إلى لابتوب "ماك" الخاص بك عبر سلك الشحن، يمكنك تحميل الصور من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر.

وفي حال تعرض أحد هذه المنافذ العامة للاختراق، ليس هناك حد لما يمكن للقراصنة من أخذه، حسبما شرح بايك.

يتضمن ذلك رسائل بريدك الإلكتروني والرسائل النصية والصور وقائمة الأسماء المحفوظة. وصف الباحثون تلك العملية بـ"الاصطياد بالعصر" أو "Juice Jacking"، وهو مصطلح صاغه الباحثون في عام 2011. وفي العام الماضي، عرض هؤلاء الباحثون "اصطياد الفيديو"، باستخدام المنافذ المخترقة وخاصية عرض الفيديو على هاتفك، ما يسمح بتسجيل كل ما تكتب أو تنظر إليه على هاتفك.

ولكن رغم المخاطر، يستخدم الناس المنافذ العامة في كل وقت. حتى في المؤتمرات الأمنية البارزة.

إذ خلال هذا الأسبوع في مؤتمر الأمن "RSA" في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، وضعت "Authentic8" محطة شحن في جناحها، وقدمت الأسلاك الكهربائية للناس لشحن أجهزتهم.

وقامت الشركة بتجربة اجتماعية غير رسمية لترى كم من الناس سيستخدمون محطات الشحن العامة. وقال بايك إن عدداً هائلاً من الحضور – ما يصل إلى 80 في المائة – استخدموا محطة شحن الشركة لشحن هواتفهم دون أن يسألوا عن الأمن.

يجب ألا تستخدم المنافذ العامة - عوضاً عن ذلك، استثمر في بطاريات USB المحمولة. يمكنك أيضاً شراء أسلاك USB التي ليس لديها الأسلاك الخاصة بنقل البيانات، ما يمنع أي شخص من قرصنة معلوماتك الخاصة على الجهاز.