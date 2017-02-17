أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدم مهندسون في جامعة ولاية أوريغون الأمريكية، "كاسي"، روبوت بقدمين متعدد الاستعمالات يمكنه المشي، والجلوس بوضعية القرفصاء، والتوازن بنفسه.