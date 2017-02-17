أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قدم مهندسون في جامعة ولاية أوريغون الأمريكية، "كاسي"، روبوت بقدمين متعدد الاستعمالات يمكنه المشي، والجلوس بوضعية القرفصاء، والتوازن بنفسه.
تعرّف على "كاسي".. روبوت يمشي كالنعامة
تعرّف على "كاسي".. روبوت يمشي كالنعامة
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ26 دقيقة.
0:57
هذا الروبوت يمشي مثل النعامة
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