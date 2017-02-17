تعرّف على "كاسي".. روبوت يمشي كالنعامة

تعرّف على "كاسي".. روبوت يمشي كالنعامة

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ26 دقيقة.
روبوتاتتقنيةتقنية وتكنولوجياابتكارات
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هذا الروبوت يمشي مثل النعامة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)--  قدم مهندسون في جامعة ولاية أوريغون الأمريكية، "كاسي"، روبوت بقدمين متعدد الاستعمالات يمكنه المشي، والجلوس بوضعية القرفصاء، والتوازن بنفسه.

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