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برلين، المانيا (CNN)— ترك السوري، عصام حسنة، بلده كلاجئ بعد أن فقد ساقه نتيجة قذيفة أصابت سيارة إسعاف كان يقودها، ليبدأ مسيرة جديدة في مساعدة أمثاله من السوريين مستخدما تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد لصناعة أطراف صناعية في ألمانيا.