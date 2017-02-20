من لاجئ سوري مبتور الساق إلى فني طباعة أطراف صناعية
من لاجئ مبتور الساق لفني طباعة أطراف صناعية
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و22 دقيقة.
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برلين، المانيا (CNN)— ترك السوري، عصام حسنة، بلده كلاجئ بعد أن فقد ساقه نتيجة قذيفة أصابت سيارة إسعاف كان يقودها، ليبدأ مسيرة جديدة في مساعدة أمثاله من السوريين مستخدما تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد لصناعة أطراف صناعية في ألمانيا.
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