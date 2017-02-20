SpaceX التابعة لإيلون ماسك تطلق مركبتها الفضائية

SpaceX التابعة لإيلون ماسك تطلق مركبة فضائية

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ6 دقائق.
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شاهد لقطات لإطلاق مركبة الشحن الفضائية التابعة لشركة SpaceX.

فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أطلقت شركة SpaceX، الأحد، مركبة الشحن الفضائية الخاصة بها، “دراغون”، على متن صاروخ فالكون 9، حاملة مستلزمات وأدوات علمية لمحطة الفضاء الدولية. وأُطلق الصاروخ من محطة كندي الفضائية الخاصة بـ”ناسا.” ويُعد هذا الإطلاق الأول من هذه المحطة بعد ست سنوات من إيقاف العمل بها.

ناساالفضاءعلوم الفضاءمحطة الفضاء الدوليةمركبات فضائية