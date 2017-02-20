فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أطلقت شركة SpaceX، الأحد، مركبة الشحن الفضائية الخاصة بها، “دراغون”، على متن صاروخ فالكون 9، حاملة مستلزمات وأدوات علمية لمحطة الفضاء الدولية. وأُطلق الصاروخ من محطة كندي الفضائية الخاصة بـ”ناسا.” ويُعد هذا الإطلاق الأول من هذه المحطة بعد ست سنوات من إيقاف العمل بها.