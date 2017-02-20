فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أطلقت شركة SpaceX، الأحد، مركبة الشحن الفضائية الخاصة بها، “دراغون”، على متن صاروخ فالكون 9، حاملة مستلزمات وأدوات علمية لمحطة الفضاء الدولية. وأُطلق الصاروخ من محطة كندي الفضائية الخاصة بـ”ناسا.” ويُعد هذا الإطلاق الأول من هذه المحطة بعد ست سنوات من إيقاف العمل بها.
SpaceX التابعة لإيلون ماسك تطلق مركبتها الفضائية
SpaceX التابعة لإيلون ماسك تطلق مركبة فضائية
تكنولوجيا
آخر تحديث منذ6 دقائق.
1:26
شاهد لقطات لإطلاق مركبة الشحن الفضائية التابعة لشركة SpaceX.
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