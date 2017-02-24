نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تطور “وورلد فيو” مناطيداً عالية التقنية تطير إلى الطبقة العليا للغلاف الجوي. وهي تخطط لصنع نظام قد يحمل قرابة ست ركاب إلى الطبقة العليا للغلاف الجوي بطريقة عملية وآمنة في وقت ما من العام القادم.