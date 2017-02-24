هذه المناطيد قد تأخذك إلى حافة الفضاء في 2018!

هذه المناطيد قد تأخذك إلى حافة الفضاء في 2018

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ34 دقيقة.
الفضاءطيرانتكنولوجيا
1:42

“وورلد فيو” تريد أن “تطلقك” إلى الفضاء، وفي هذا الفيديو نستعرض لكم كيف تخطط لذلك.

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تطور “وورلد فيو”  مناطيداً عالية التقنية تطير إلى الطبقة العليا للغلاف الجوي. وهي تخطط لصنع نظام قد يحمل قرابة ست ركاب إلى الطبقة العليا للغلاف الجوي بطريقة عملية وآمنة في وقت ما من العام القادم.

الفضاءطيرانتكنولوجيا