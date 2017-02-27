نظرة أولية لهاتف P10 الجديد من هواوي.. مباشرة من برشلونة

نظرة أولية لهاتف P10 هواوي الجديد..من برشلونة

تكنولوجيا
آخر تحديث منذ51 دقيقة.
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1:32

ما هي أهم مميزات هاتف هواوي P10؟

برشلونة، اسبانيا (CNN) -- كشفت شركة هواوي عن هاتفها الذكي الجديد P10 ، تابعوا النظرة الأولية للهاتف خلال عرضه الأولي ضمن مشاركة هواوي في معرض "Mobile World Congress".

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