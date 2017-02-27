برشلونة، اسبانيا (CNN) -- كشفت شركة هواوي عن هاتفها الذكي الجديد P10 ، تابعوا النظرة الأولية للهاتف خلال عرضه الأولي ضمن مشاركة هواوي في معرض "Mobile World Congress".
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ما هي أهم مميزات هاتف هواوي P10؟
برشلونة، اسبانيا (CNN) -- كشفت شركة هواوي عن هاتفها الذكي الجديد P10 ، تابعوا النظرة الأولية للهاتف خلال عرضه الأولي ضمن مشاركة هواوي في معرض "Mobile World Congress".
تابعوا المزيد من الفيديوهات عبر صفحة "تك مع بلسيت".
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