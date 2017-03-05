نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تبيّن بأن الحادثة التي دفعت إلى إغلاق العديد من المواقع الإلكترونية كانت بفعل خطأ بشري.

إذ قامت شركة "أمازون" بنشر توضيح للاضطراب الحاصل بخدمة "S3"، التي تعد جزءاً من خدمات "Amazon Web Services" التي تتيح الدخول إلى مئات الآلاف من المواقع والتطبيقات.

وأشارت الشركة إلى أن الخطأ البشري وقع عندما أراد أحد التقنيين إخراج عدد قليل من المواقع الإلكترونية، إلا أن النتيجة تمثلت بإخراج عدد كبير من المواقع، إلا أن أمر رفع هذه المواقع عن الإنترنت تم بشكل خاطئ ما دفع بقطع مجموعة كبيرة من الخوادم.

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وأضافت الشركة بأنها تنوي إحداث "عدد من التغييرات" لأنظمتها لتفادي وقوع حادثة مشابهة مستقبلاً، وأن "الأداة التي استخدمت سمحت بإزالة الكثير من البيانات وبسرعة كبيرة."

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ووفقاً لمجموعة "Synergy" للأبحاث بأن خدمات "Amazon Web Services" تملك 40 في المائة من سوق الخدمات للسحابات الإلكترونية، ما يعني بأنها مسؤولة عن عمليات التشغيل لعدد من أكثر المواقع الشعبية، لذا فإن وقع خطأ ما بهذه الخدمات فإنها ستسحب معها مجموعة من الأعمال والتطبيقات والناشرين معها.

ولهذا السبب توقفت العديد من المواقع عن العمل، لم تتمكن بعض المؤسسات من نشر قصصها الإلكترونية، وتوقفت قدرة المستخدمين على مشاركة الملفات عبر موقع المحادثة السريعة "Slack"، واستغرق حل المشكلة نهائياً حوالي أربع ساعات.