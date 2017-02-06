دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تتوجه أنظار عشاق العرضة، وهي رقصة شعبية تم توارثها عبر الأجيال في البحرين والسعودية ودول خليجية أخرى، إلى مهرجانات تشهد هذا النوع من الرقصات، ولعل من أبرزها مهرجان الجنادرية في المملكة العربية السعودية، حيث تتوج هذه الاحتفالات بحضور ومشاركة شخصيات رفيعة من ملوك وأمراء، وسط آمال بنقل هذا التقليد لوجهات تتعدى شبه الجزيرة العربية.