لقي 5 من أفراد طاقم طائرة شحن كولومبية مصرعهم، كما أصيب سادس بجروح خطرة إثر تحطم طائرة من طراز "بوينغ 727" شرق البلاد بعيد إقلاعها بوقت قصير من بويرتو كارينو متجهة إلى العاصمة بوغوتا وعلى متنها طاقم مكون من 6 أفراد.
ويظهر هذا الفيديو لحظة تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران الكولومبية "ايروسوكر".
شاهد.. لحظة تحطم طائرة كولومبية بعد إقلاعها بوقت قصير
شاهد.. لحظة تحطم طائرة كولومبية
العالمآخر تحديث الأربعاء, 21 ديسمبر/كانون الأول 2016; 04:54 (GMT +0400).
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ويظهر هذا الفيديو لحظة تحطم الطائرة التابعة لشركة الطيران الكولومبية "ايروسوكر".
لقي 5 من أفراد طاقم طائرة شحن كولومبية مصرعهم، كما أصيب سادس بجروح خطرة إثر تحطم طائرة من طراز "بوينغ 727" شرق البلاد بعيد إقلاعها بوقت قصير من بويرتو كارينو متجهة إلى العاصمة بوغوتا وعلى متنها طاقم مكون من 6 أفراد.
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