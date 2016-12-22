موسكو، روسيا (CNN) -- منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السفير الروسي لدى تركيا، أندريه كارلوف، الذي تعرض للاغتيال، لقب "بطل روسيا" بعد وفاته، وذلك خلال مراسم الجنازة التي أقيمت له في موسكو الخميس، في حين رد نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على التساؤلات حول سبب قتل مطلق النار عوض محاولة اعتقاله حيا.

وقالت قناة "روسيا اليوم" الحكومية الروسية إن الكثير من كبار المسؤولين والسياسيين الروس، ومن ضمنهم وزير الخارجية سيرغي لافروف ورئيسة مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي فالنتينا ماتفيينكو، حضروا مراسم تشييع جثمان السفير كارلوف في موسكو الخميس، وألقوا كلماتهم الوداعية.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال الأربعاء، إن جميع المؤشرات تدل على انتماء قاتل السفير الروسي في أنقرة لمنظمة رجل الدين التركي المعارض، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، والتي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية.

ورد أردوغان على المتسائلين حول سبب قتل مطلق النار بالقول: "البعض يطلق الشائعات ويقول لم لم يُعتقل (منفذ عملية الاغتيال) حيا؟ وحين حاولنا اعتقال أحدهم حيا دفعنا ثمن ذلك كما حدث في إسطنبول فقد استشهد 5 رجال شرطة حين حاولوا اعتقال إرهابي حيا".