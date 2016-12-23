قال فتح الله غولن، رجل الدين التركى المعارض، إن مقتل السفير الروسى "عمل إرهابي "، مؤكدًا إدانته لحادثة الاغتيال.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد صرح أن منظمة فتح الله غولن، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية تقف وراء اغتيال السفير الروسي ببلاده، اندرية كارلوف.
فتح الله غولن، رجل دين تركي معارض: "أولا، لطالما أدنا الإرهاب، وفي هذا الصدد أود أن أؤكد أنني أدين بصدق العمل الإرهابي ضد السفير الروسي، إننا ندينه، ثانيا، كان هذا الشخص (السفير الروسي) متعاطفاً مع نشاطات حزمت في روسيا، سمعت من أصدقائي أنه حضر أنشطتهم وتحدث بشكل إيجابي ".
فتح الله غولن يعلق على اغتيال سفير روسيا بتركيا
غولن يعلق على اغتيال سفير روسيا بتركيا
العالمآخر تحديث منذ ساعة و6 دقائق.
0:26
قال فتح الله غولن، رجل الدين التركى المعارض، إن مقتل السفير الروسى "عمل إرهابي "، مؤكدًا إدانته لحادثة الاغتيال.
قال فتح الله غولن، رجل الدين التركى المعارض، إن مقتل السفير الروسى "عمل إرهابي "، مؤكدًا إدانته لحادثة الاغتيال.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.