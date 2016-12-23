قال فتح الله غولن، رجل الدين التركى المعارض، إن مقتل السفير الروسى "عمل إرهابي "، مؤكدًا إدانته لحادثة الاغتيال.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد صرح أن منظمة فتح الله غولن، التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية تقف وراء اغتيال السفير الروسي ببلاده، اندرية كارلوف.

فتح الله غولن، رجل دين تركي معارض: "أولا، لطالما أدنا الإرهاب، وفي هذا الصدد أود أن أؤكد أنني أدين بصدق العمل الإرهابي ضد السفير الروسي، إننا ندينه، ثانيا، كان هذا الشخص (السفير الروسي) متعاطفاً مع نشاطات حزمت في روسيا، سمعت من أصدقائي أنه حضر أنشطتهم وتحدث بشكل إيجابي ".