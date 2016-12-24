بوتين يربط اسقاط تركيا لمقاتلة روسية باغتيال السفير كارلوف: عناصر هدامة تخترق تركيا

بوتين يربط اسقاط مقاتلة روسية واغتيال كارلوف

العالم آخر تحديث السبت, 24 ديسمبر/كانون الأول 2016; 08:14 (GMT +0400).
فلاديمير بوتينروسياتركيارجب طيب أردوغانالأمن التركي
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بوتين يربط اسقاط تركيا لمقاتلة روسية باغتيال السفير كارلوف: عناصر هدامة تخترق تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه كان يشك بإمكانية قيام قوات تركية بإسقاط طائرة مقاتلة دون أمر مباشر من القيادة، لافتا إلى أن الآن وبعد حادثة اغتيال السفير الروسي في أنقرة، اندرية كارلوف، فإن كل شيء ممكن.

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جاء ذلك في المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقده بوتين، الجمعة، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية: "كنت أشك حول موضوع إسقاط الطائرة الروسية دون أمر من القيادة التركية، ولكن الآن، وبعد مقتل السفير، بدأت أعتقد أن كل شيء ممكن."

وتابع قائلا: "اليوم، بعد الهجوم على سفيرنا من قبل عنصر من القوات الخاصة، بدأ موقفي يتغير. ويبدو لي أن كل شيء ممكن، وأن اختراق العناصر الهدامة لمؤسسات الدولة التركية يحمل طابعا عميقا."

وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "سنواصل العمل على معرفة كافة ملابسات الجريمة، والكشف عن كافة المجرمين."

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