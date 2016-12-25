تصفيق حار لحظة إعلان الموافقة على قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي في مجلس الأمن 0:49 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهم سيقومون بإعادة تقييم علاقتهم مع الأمم المتحدة مشيراً إلى أنهم سيمنعون المال عن خمس من منظماتها. أظن أنك تعتقد بأن هذه فكرة جيدة؟

ليندسي غراهام/ سناتور جمهوري: نعم تحدثت إليه بالأمس، هذه معركة حقيقية بالنسبة لإسرائيل. إنها سياسة قديمة من قبل الولايات المتحدة للتأكد من أن جميع الأطراف تتناقش على أرض الواقع في الشرق الأوسط وليس بمجلس الأمن في الأمم المتحدة.

وقال لي إنه عندما يتعلق الأمر بالأمم المتحدة فإن خيارات المواجهة مفتوحة. وقلت له هذا رأيي أيضاً، لذا سأرد بالمثل، 22% من تمويل الأمم المتحدة يأتي من دافعي الضرائب الأمريكيين وسأقود الجهود لمنع التمويل حتى يتم إلغاء مشروع القانون ضد إسرائيل.