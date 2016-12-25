جيريمي دايموند/ مراسل CNN: تحدث عن ميشيل أوباما قائلاً إن عليها العودة إلى أفريقيا للتسكع مع الغوريلات، هذا تعليق عنصري دون أي شك، كما أنه تمنى الموت للرئيس أوباما عن طريق مرض جنون البقر. لذا فإن كارل بالادينو أدلى بتعليقات مثيرة للجدل وعنصرية بشكل واضح، على الأقل فيما يتعلق بميشيل. كما تعرفون فإن كارل كان رئيساً مشاركاً لحملة ترامب في نيويورك، كما أنه كان في دائرة ترامب حديثاً، فقد تمت رؤيته وهو يغادر برج ترامب هذا الشهر بعد مقابلته للرئيس المنتخب.

المذيع: أريد التطرق إلى أمر بشكل سريع وأخبرنا إن كنت تعرف عنه، هل قطع فريق الانتقال الحكومي الروابط مع كارل أم أنه ببساطة اكتفى بالقول بأن تعليقاته تستحق اللوم لكنه سيكون من ضمن الحكومة مستقبلاً؟

جيريمي دايموند/ مراسل CNN: حاولنا التواصل مع فريق الانتقال الخاص بترامب للحصول على تعليق لكن ردهم لم يحمل إدانة لهذه التعليق أو أي نوع من الردود الأخرى.